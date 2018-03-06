В Карлтонском университете в Канаде открылась кафедра магии. Отделение назвали в честь медиамагната и мецената Аллана Слейта, который начинал карьеру как гастролирующий маг. Родственники бизнесмена пожертвовали вузу 1,6 тысячи книг и два миллиона долларов, сообщает Vice.
Кафедра магии открылась при факультете искусств и социальных наук. Представители университета пишут, что исследование магии носит "междисциплинарный характер".
"Новый курс включает в себя психологию, историю, литературу, теорию коммуникаций, теологию и театр", — отмечают представители Карлтонского университета.
В настоящий момент канадцы ищут подходящего преподавателя, передает Вести.ру.
Успешный кандидат должен иметь докторскую степень в сфере искусства или социальных наук, опыт преподавания а также уметь работать в рамках нескольких дисциплин. Контракт с преподавателем будет заключен на пять лет.
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