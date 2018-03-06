СМИ: Светлана Лобода ждет ребенка от солиста группы Rammstein

Поклонники Светланы Лободы бурно обсуждают новость о беременности артистки, появившейся на красной дорожке музыкальной премии "Жара". Сквозь легкую блузку у нее явно просматривались очертания округлившегося живота. И хотя сама певица официально не комментирует эту информацию, выдал ее секрет Николай Басков.

Он прямо со сцены заявил, что сейчас перед зрителями появится "беременная Светлана Лобода", пишет портал "7 дней". СМИ, гадая, кто может быть отцом ребенка, предположили, что это солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Именно с ним летом минувшего года на фестивале "Жара в Баку" у Лободы был роман. По крайней мере, как пишет телеграм-канал Super, тогда Линдеманн открыто обнимал и целовал певицу.

Вероятно, этот флирт получил более серьезное продолжение. Источники телеграм-канала говорят, что ребенок должен появиться на свет в конце мая, а значит, солист группы Rammstein действительно может быть отцом второго ребенка Светланы Лободы. У артистки растет дочь Ева, ей 6 лет, передает Вести.ру.

При этом Лобода в одной из самых недавних публикаций в своем "Инстаграме" оставила интригующую фразу: "Женщина стареет только тогда, когда, надевая, белье не представляет себе восхищенные глаза любимого мужчины".