Саудовский принц дал 10 млрд долларов на строительство "города роботов"

Саудовский принц Мохаммед бен Салман во время визита в Египет подписал соглашение о развитии египетской части грандиозного "города роботов" NEOM. По сообщению Reuters, стороны создадут совместный фонд для развития проекта, в который богатая нефтью Саудовская Аравия вложит 10 млрд долларов.

Саудовский собеседник агентства не уточнил, каким будет вклад Египта в совместное предприятие. Reuters, однако, подчеркивает, что масштабный проект будет способствовать дальнейшему укреплению стратегических связей между двумя арабскими государствами - самым богатым и самым населенным.

NEOM будет расположен в пустыне на берегу Красного моря. Проект должен занять 26 тысяч квадратных километров на территории трех стран: Саудовской Аравии, Египта и Иордании. Общая стоимость "города будущего" оценивается в 500 млрд долларов.

Амбициозный план включает и строительство моста через Красное море, который соединит NEOM с Египтом и остальной Африкой. Реализовать масштабный проект саудовцы позвали экс-главу Siemens и Alcoa Клауса Кляйнфельда, передает newsru.com.

По плану это будет свободная и независимая экономическая зона. Такие территории не только освобождаются от налогов, но и имеют свои собственные законы, функционируют независимо от остальной части государства. NEOM должен стать высокотехнологичным городом. Экономика будет построена на разработках в сфере цифровых технологий, новой энергетики, биотехнологии, медиа и других инновационных направлений. В город будут привлекать только высококвалифицированные кадры, а всю бытовую работу отдадут роботам. Их в городе будет больше, чем людей.