При финансовой поддержке правительства Литвы на крыше министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды установлено 222 солнечные панели. Стоимость проекта, реализованного Агентством энергоэффективности, составила 230 тысяч евро.
Директор AEE Александр Чудин рассказал на пресс-конференции по поводу завершения проекта, что мощность панелей составляет 55 кв/ч, чего, для сравнений, достаточно для обеспечения электроэнергией 80 частных домов и 300 квартир, передает Инфотаг.
"Цель проекта заключается в оценке потенциала экономической выгоды использования подобных технологий в Молдове. Также мы хотим предоставлять излишки энергии социально важному государственному учреждению, которые будут выбраны на базе открытого конкурса", - сообщил чиновник.
По его мнению, этот проект должен стать примером для других государственных институтов, поскольку внедрение подобных технологий обеспечить энергетическую безопасность республики.
Представители литовской компании, которая занималась установкой панелей, сообщили, что на внедрение проекта понадобилось два года. Конструкция обладает высокой степенью устойчивости к погодным условиям, а срок годности превышает 20 лет.
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