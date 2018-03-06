Сибиряк убил брата за то, что он справлял нужду в квартире, а валил всё на кота

Семейный конфликт обернулся трагедией в Новокузнецке. В одной из квартир было найдено тело 60-летнего мужчины, с которым, предположительно, расправился его младший брат, занимавший соседнюю комнату.

Как уточняют в Управлении СК РФ в Кемеровской области, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть". Установлено, что подозреваемый нанёс несколько ударов деревянной палкой, что и привело к смертельным травмам. Причиной конфликта стало асоциальное поведение старшего из родственников. По данным местных СМИ, мужчина периодически справлял нужду, не выходя из своей комнаты. Вместо унитаза он использовал горшки с цветами, целлофановые пакеты и пустые коробки из-под обуви. Причём это было не следствием какого-либо умственного отклонения. Как успел признаться потерпевший перед расправой, ему было просто лень пользоваться уборной. А чтобы отвести от себя подозрения, он сваливал всё происходящее на кота, пишет life.ru Читайте также: Военный врач-убийца 17 лет скрывался от российского суда

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