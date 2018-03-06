Levi`s будет состаривать джинсы лазером

Американский модный бренд Levi`s представил технологию состаривания джинсов F.L.X., где вместо опасных химикатов используется лазер, сообщает The Verge

Компания будет использовать специальную машину, на которую надевается пара джинсов. Затем с помощью лазера и инфракрасного излучения на ткань наносится рисунок, состоящий из разводов, пятен и отверстий.

В настоящий момент джинсы состариваются традиционным способом, с использованием химикатов. Новая технология позволит снизить риск выброса вредных веществ в окружающую среду и время самого процесса — с 12 минут до 90 секунд, пишет life.ru

По словам представителя компании, Levi`s ставит перед собой цель перестать использовать опасные химические вещества в производстве. Согласно планам бренда, к 2020 году вся джинсовая одежда будет кастомизироваться с помощью лазера.

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