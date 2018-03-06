Финалистка конкурса "Миссис Россия-2017" пыталась продать девушку в рабство

Одной из задержанных в аэропорту Домодедово при попытке продать 18-летнюю девушку в сексуальное рабство оказалась 22-летняя студентка Российского университета физкультуры и спорта, которая в минувшем году вышла в финал конкурса красоты "Миссис Россия-2017", сообщил официальный Telegram-канал Следственного комитета.

1 марта в аэропорту Домодедово при получении полутора миллионов рублей задержали двух девушек, который планировали продать некоему клиенту с Ближнего Востока для плотских утех 18-летнюю жительницу Серпуховского района Подмосковья. Жертву — студентку Московского областного педагогического университета им. Крупской, изучающую немецкий и английский языки — они нашли через соцсети, предложив ей, как уточняет "МК", подработать няней за границей.

"Приехала сюда, чтобы свести девочку, подруга которой попросила меня познакомить ее с человеком, который поможет ей продать девственность", — пояснила мастер спорта по художественной гимнастике Ксения С. после задержания.

Клиента она и ее 19-летняя подруга искали во Всемирной паутине, но на объявление откликнулся оперативник, выразивший неподдельный интерес к покупке секс-рабыни. Девушка должна была вылететь рейсом в Турцию, а уже оттуда ее бы доставили к заказчику. Но поездка, по счастью, не состоялась — наручники на подозреваемых надели сразу после получения денег.

По решению суда младшую подельницу поместили под домашний арест, а организатора бизнеса взяли под стражу. По некоторым данным, на преступление Ксению толкнуло сложное финансовое положение — 22-летняя мастер спорта по художественной гимнастике в этом году должна была закончить университет, но все еще жила в общежитии вместе с годовалой дочкой. С мужем она была в разводе, а алименты не покрывали затрат. Теперь финалистку конкурса красоты "Миссис Россия-2017" ждут другие университеты — ей грозит до шести лет лишения свободы по статье "Торговля людьми".