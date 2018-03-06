Прогулки предотвращают сердечную недостаточность у женщин

У женщин среднего возраста, гуляющих два раза в неделю, риск сердечной недостаточности снижен на одну пятую. Это показало исследование, проведенное кардиологами из Университета Брауна.

В нем приняли участие 89 000 женщин в постменопаузе. За представительницами прекрасного пола следили в течение 10 лет, рассказывает The Daily Mail.



Исследователи обнаружили, что прогулки один раз в неделю уменьшали вероятность развития сердечной недостаточности на 5%, два раза в неделю и более - на 20%, а ежедневные - на 35%. Если участницы гуляли больше 45 минут, риск снижался еще на 25%. Женщины, гулявшие в быстром темпе, сталкивались с сердечной недостаточностью на 38% реже, чем те, кто гулял в обычном темпе. Результаты не зависели от веса участниц и других видов физической активности.



Кстати, ранее сотрудники Техасского университета сообщили: физические упражнения омолаживают сердце и снижают риск развития сердечной недостаточности. Начинать тренироваться лучше до 65 лет, пока сердце еще имеет некоторую пластичность. Выполнять упражнения нужно 4-5 раз в неделю, передает meddaily.ru.