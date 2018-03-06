Украшения с фасада старинного здания в Выборге распродают через интернет

В Выборге на Avito распродают украшения с фасада старинного здания - дома Говинга, который считается памятником архитектуры регионального значения. Продавец утверждает, что нашел старинную кованую деталь лежащей на асфальте возле здания. Он прихватил находку вместе с раритетным кирпичом из того же особняка, а чтобы "штуковины" не валялись дома, решил продать.

Объявление о продаже появилось на сайте Avito в полдень 4 марта. Продавец по имени Олег за 20 тысяч рублей предлагал фасадное украшение, а бонусом к нему обещал отдать кирпич из того же дома и крепление. "Доходный дом, не состоявшаяся гостиница, сгоревший памятник, дом Говинга, Выборг, улица Крепостная, 11 (торг уместен)", - написал продавец под фотографиями артефактов. Объявление заметили пользователи паблика "Интересные события в Выборге".

В Сети разгорелась дискуссия: одни комментаторы сомневались, что украшения подлинные, другие - негодовали, а третьи недоумевали, почему объявление вызвало резонанс, ведь старинное здание давно заброшено и разваливается на части.

Журналисты регионального издания 47news связались с продавцом и спросили, откуда у него товар. Мужчина сообщил, что "штука" упала сверху, когда Олег с друзьями прогуливался мимо дома Говинга еще летом 2017 года. Он сообщил, что тогда обвалилось 12 таких фасадных украшений, но взять все не получилось, так как "штуковины" были очень тяжелыми - килограмм по десять каждая. "Валяется без дела, надоело на нее натыкаться", - ответил продавец на вопрос, почему выставил древность на продажу только сейчас.

В телефонном разговоре выяснилось, что мужчина сам толком не знал, за сколько продает вещицу, и готов был "уступить" железяку за пять тысяч рублей, а после небольшого торга - и за четыре тысячи, передает newsru.com.

Дом был построен в 1903-1904 годах по заказу компании "Актиеболагет Домус", которую возглавлял книготорговец Виктор Говинг. Знаменитое в Выборге здание называют "Домус Говинга", "Финский отель" или "Сквот Говинга". Сегодня старинная многоэтажка представляет собой печальное зрелище. Ее жильцов расселили несколько десятков лет назад, а здание постепенно разрушается.