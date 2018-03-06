Под Одессой легковушка влетела в фуру, есть жертвы

Утром в понедельник, 5 марта, под Одессой на Киевской трассе, у Клеверного моста, произошло серьзное ДТП с человеческими жертвами.

Как сообщает Думская со ссылкой на патрульную полицию, в направлении Одессы двигался грузовой автомобиль DAF. За ним с превышением скорости шел Volkswagen Golf, который врезался в фуру.

Водитель легковой автомобиля погиб на месте. Volkswagen пришось доставать из-под грузовика с помощью спецтехники.

"Кроме погибшего водителя, в машине никого не было. Водитель – мужчина 1977 года рождения. По всей видимости, он работал таксистом – в салоне нашли шашечки. Полиция не исключает, что гражданин уснул за рулем", – говорится в сообщении.