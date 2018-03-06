Райана Гослинга "сделали лицом" неизвестной криптовалюты

Проект криптовалюты Miroskii использовал изображение американского актера Райана Гослинга. Фотография артиста была опубликована в профиле графического дизайнера организации. Благодаря этому позднее выяснилось, что проект является мошенническим. Об этом пишет CNET.

По информации СМИ, в профиле под фотографией Гослинга значилось имя Кевина Белэнгера. Этот факт привлек внимание создателя криптовалюты Dogecoin Джека Палмера. Он проверил всех "консультантов" проекта и установил, что он является мошенничеством. Фейковыми оказались и все остальные эксперты, указанные на сайте, пишет korrespondent.net

"Больше всего обеспокоенности вызывает то, что в Miroskii уже вложены 833 тысячи долларов", - отмечает издание.

По мнению специалистов, просхождение денег, вложенных в проект, преимущественно нелегальное.