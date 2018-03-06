Стало известно, как будет выглядеть внутри капсула Hyperloop

Компания Virgin Hyperloop One показала внутренний дизайн капсулы своего пассажирского поезда на выставке в Дубае. Об этом сообщает издание Electrek.

Как отмечается, макет пассажирской капсулы Hyperloop был продемонстрирован в партнерстве с Dubai Roads and Transport Authority (Дорожно-транспортное ведомство Дубая) в City Walk Dubai в рамках месяца инноваций в ОАЭ.

Как оказалось, капсулы внутри очень просторны. По ним могут свободно перемещаться пассажиры и стоять в полный рост, пишет korrespondent.net