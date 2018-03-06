В футболе ввели четвертую замену

FIFA и международный совет футбольных федераций (IFAB) утвердили введение четвертой замены в дополнительное время. Об этом сообщается на официальном сайте IFAB.

Главной причиной введения этого правила является забота о здоровье футболистов, так как дополнительная замена должна снизить нагрузку на игроков, а также добавить самой игре тактической гибкости.

Как сообщает korrespondent.net, ранее это правило протестировали на Олимпийских играх в Бразилии в 2016 году.