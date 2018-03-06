NASA показало впечатляющее фото Юпитера

Космическая станция Juno передала на Землю снимок южного полюса Юпитера, сделанный 7 февраля, сообщает NASA.

На фотографии заметны ураганы и кучевые облака газового гиганта, тянущиеся к экватору планеты. Кроме того, на изображении видна линия раздела дневного и ночного стороны планеты, пишет korrespondent.net

В момент фотографирования аппарат находился на расстоянии 120 553 километров от пика облаков планеты.

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