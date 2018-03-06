Железнодорожники потушили горящий электропоезд в Уфе снегом

Железнодорожники самостоятельно потушили возгорание электропоезда в Уфе, спасатели приехали на место пожара для контрольной проливки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС РФ по Башкирии.

Видеозапись того, как железнодорожники потушили возгорание электропоезда, появилась в Telegram. На видео несколько мужчин совковыми лопатами кидают снег в разбитое окно поезда, где видны огонь и дым.

По данным башкирского МЧС сообщение о задымлении в кабине машиниста электропоезда, двигавшегося на буксире в районе Деповской площади города Уфы, поступило пожарным в 9.51, пишет РИА Новости

"Пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение. По прибытию к месту вызова открытого горения не обнаружено, пожарными проведена контрольная проливка кабины. Погибших, пострадавших нет", — сообщили в ведомстве.







