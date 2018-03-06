Полиция задержала столичного наркоторговца

В результате проведённых полицией обысков был задержан 25-летний кишинёвец, в квартире которого нашли наркотики.

Как сообщает пресс-служба полиции, обыски проводились в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в связи с незаконным оборотом наркотиков в особо крупных размерах. Так, сотрудники полиции инспектората Рышкановки “наведались” к 25-летнему кишинёвцу.

В ходе проведенных действий стражи порядка нашли 5 бумажных пакетов с сухой жёлтой растительной массой специфического запаха. Кроме этого, были обнаружены два патрона и прибор для курения. Неизвестное вещество было направлено на экспертизу.

Полиция выявляет происхождение наркотического средства и всех участников его незаконного оборота.

Молодой человек задержан на 72 часа. В случае, если его вина будет доказана, то ему грозит 1 до 6 лет тюремного заключения, пишет aif.md