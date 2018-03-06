Moldovagaz: поставки газа из России в Молдову продолжаются в прежнем объеме

Акционерное общество «Молдова-газ» заявило, что поставки газа от «Газпрома» в Молдову продолжаются в прежнем объеме.

Как передает агентство «ИНФОТАГ», с таким заявлением выступило «Молдова-газ», комментируя публикации в некоторых молдавских СМИ о том, что в связи с прекращением поставок российского газа на Украину, возможно и сокращение поставок газа в Молдову.

«В связи с расторжением «Газпромом» договорных отношений с украинским «Нафтогазом», АО «Молдова-газ» сообщает, что поставки газа не прекратятся и продолжатся в полном объеме. Подписанный контракт с «Газпромом» на поставку и транзит голубого топлива через территорию Молдовы действует до конца 2019 года», - говорится в сообщении.

АО «Молдова-газ» подчеркивает, что «не получало официальных уведомлений от "Газпрома" о возможных перебоях в поставках или каких-либо изменений в действующем контракте».



«Соответственно, газовая система Республики Молдова продолжает работу в обычном режиме, а «Молдовагаз» по-прежнему обеспечивает надежную подачу газа конечным потребителям»,- отмечает «Молдова-газ».