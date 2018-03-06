Apple готовит к выпуску удешевленный MacBook Air

Компания Apple вскоре может выпустить "более доступную" модель 13-дюймового ноутбука MacBook Air. Новинка может быть показана во II-м квартале, пишет 9to5Mac со ссылкой на уважаемого аналитика KGI Securities Мин Чи Куо, чьи предсказания сбываются весьма часто.

Как сообщил эксперт в записке инвесторам, устройство будет обладать "более низким ценником" и поможет нарастить объемы поставок лэптопов Apple на 10–15%. Актуальная модель MacBook Air с экраном 13" в США продается за $999.

В последние годы фирма Тима Кука почти не обновляла ультратонкие ноутбуки, уделяя главное внимание 12-дюймовому "макбуку" и MacBook Pro. Несмотря на это, модели Air по-прежнему остаются востребованными, в основном среди студентов, пишет vesti.ru

"Бюджетный" MacBook Air, возможно, покажут этим летом на Worldwide Developers Conference (WWDC) — крупнейшей конференции, которую организует Apple. Как правило, она проводится в первых числах июня.

На прошлой неделе стало известно, что Apple представит осенью три новых "айфона", а в качестве флагмана выступит модель с огромным, 6,8-дюймовым экраном. Кроме того, в этом году ожидается релиз планшетов iPad Pro с TrueDepth-камерой и поддержкой системы идентификации "по лицу" Face ID, как у iPhone X, а также беспроводных наушников AirPods 2-го поколения.