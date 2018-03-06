ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

День в целом благоприятен. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. В первой половине дня возможны нарушения планов.

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