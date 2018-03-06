Молдова и Румыния подпишут соглашение об обмене донорскими органами

Молдова и Румыния готовятся подписать соглашение об обмене донорскими органами. Врачи говорят, это увеличит шансы пациентов, стоящих в очереди на пересадку. В их числе - 50-летний Николай Олой, ждущий трансплантации печени. Среди его родных донора не нашлось. У Николая редкая группа крови - первая отрицательная.

"Нет в нашей стране - найдется в другой. Если объединиться, шансы, конечно, вырастут", - сказал пациент Николай Олой.



"Я думаю, это очень хорошая идея. Надеемся дожить до глубокой старости, увидеть внуков", - сказала супруга Виорика Олой.



По предварительным расчётам, к 30-ти ежегодным операциям по пересадке печени и почек, прибавятся еще по меньшей мере три-четыре. Кроме того, шансы на выздоровление получат пациенты, нуждающиеся в трансплантации сердца и легких. В Молдове таких операций пока не делают.



"Если есть орган, не подошедший никому - как, например, в прошлом году, от пациента с четвертой группой крови - его отправят в Румынию. И наоборот. Соглашение предусматривает, что наших пациентов, которых нельзя прооперировать здесь, будут отправлять в Румынию", - сказал директор Агентства по трансплантации Игорь Кодряну.



"Для Молдовы это несомненное преимущество. Мы готовы принимать таких пациентов. Румыния тоже выиграет, так как получит больше органов для пересадки".



Пересадки печени в Молдове сейчас ждут 60 пациентов. В очереди на пересадку почек - 37 человек.



