Служба скорой медицинской помощи Дондюшан переехала в новое здание. Там обустроили санитарные помещения, кухню и залы для конференций. В них намерены проводить семинары для врачей из северных районов.
"Условия замечательные. У нас есть всё необходимое: душ, раздевалка. Есть помещения для занятий, конференц-залы, кухня, три гаража", - сказала глава Службы скорой помощи, Дондюшаны Ирина Маркоч.
"Раньше спали в маленькой каморке на раскладушках. Было холодно, работали в верхней одежде. Сейчас намного лучше", - отметила медсестра Мария Горчак.
Теперь врачи будут работать в две смены.
"Следующим шагом Национального центра должна стать подготовка и подбор врачей для еще одной смены. Места хватит всем", - отметил депутат ДПМ Орис Головин.
Ремонт обошёлся почти в четыре миллиона леев.
"Мы намерены создать здесь центр подготовки специалистов. Речь идет не только о врачах. Тут смогут проводить семинары и пожарные, и полицейские, и другие специалисты. Хотя, конечно, основное внимание уделено врачам и медперсоналу", - сказал замглавы НЦДСМП Александр Гидиримский.
Служба скорой помощи Дондюшан обслуживает 27 населенных пунктов. Штат насчитывает 45 человек.
"Уверен новый пункт вам понравится. Мы знаем, в каких условиях вам приходилось работать. В 2018 году изменения будут только к лучшему. Область здравоохранения не станет исключением", - отметил депутат ДПМ Юрий Киореску.
За последние два года модернизировали 26 служб скорой медицинской помощи.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. В голову придут плодотворные идеи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День в целом благоприятен. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет отмечен высокой активностью. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Многие получат премии или гонорары. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День подобьет Вас на споры со старшими. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
|Banca Nationala a Moldovei