В здании скорой помощи Дондюшан сделали ремонт

Служба скорой медицинской помощи Дондюшан переехала в новое здание. Там обустроили санитарные помещения, кухню и залы для конференций. В них намерены проводить семинары для врачей из северных районов.

"Условия замечательные. У нас есть всё необходимое: душ, раздевалка. Есть помещения для занятий, конференц-залы, кухня, три гаража", - сказала глава Службы скорой помощи, Дондюшаны Ирина Маркоч.



"Раньше спали в маленькой каморке на раскладушках. Было холодно, работали в верхней одежде. Сейчас намного лучше", - отметила медсестра Мария Горчак.



Теперь врачи будут работать в две смены.



"Следующим шагом Национального центра должна стать подготовка и подбор врачей для еще одной смены. Места хватит всем", - отметил депутат ДПМ Орис Головин.



Ремонт обошёлся почти в четыре миллиона леев.



"Мы намерены создать здесь центр подготовки специалистов. Речь идет не только о врачах. Тут смогут проводить семинары и пожарные, и полицейские, и другие специалисты. Хотя, конечно, основное внимание уделено врачам и медперсоналу", - сказал замглавы НЦДСМП Александр Гидиримский.



Служба скорой помощи Дондюшан обслуживает 27 населенных пунктов. Штат насчитывает 45 человек.



"Уверен новый пункт вам понравится. Мы знаем, в каких условиях вам приходилось работать. В 2018 году изменения будут только к лучшему. Область здравоохранения не станет исключением", - отметил депутат ДПМ Юрий Киореску.



За последние два года модернизировали 26 служб скорой медицинской помощи.





