В Керченском проливе столкнулись два российских корабля

В Керченском проливе в ночь на 5 марта сухогруз Андор столкнулся со средним черноморским сейнером Хорс. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота, пишет Интерфакс.

Как отмечается, оба судна шли под флагом России.

"Сухогруз при следовании в точку постановки на якорь в районе якорной стоянки в Керченском проливе столкнулся со средним черноморским сейнером. Андор шел с небольшой скоростью, всего 6 узлов. После столкновения сухогруз стал на якорь, сейнер проследовал в Керчь, ошвартовался к причалу", – сказано в сообщении.

В результате инцидента повреждения получил сухогруз, пишет korrespondent.net

"У сухогруза Андор имеется повреждение привального груза и фальшборта в правом борту около трех метров", — сказано в сообщении.