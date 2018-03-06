Сильвия Раду намерена обратиться в суд из-за незаконно приватизированных земель муниципалитета

Муниципалитет незаконно лишился нескольких земельных участков. Об этом сообщила Счётная палата. По предварительный данным, ущерб достигает одного миллиарда леев. Один из незаконно занятных участков находится в парке Долина роз.

По данным муниципальных властей, владелец приватизировал эту недвижимость в парке "Долина Роз". А затем незаконно занял ещё 4 га земли.



"Это ненормально, чтобы в парке были частные владения, это ведь общественный парк".



"Это место для людей, чтобы дети гуляли, смотрите сколько домов построили".



Другой участок находится на Мунчештсткой улице. Власти утверждают, что владелец незаконно занял землю, хотя у него есть разрешение муниципалитета.



"Пройдите ближе и посмотрите, как нарушили закон. Установили тут ограждение".



По словам претора Ботаники, документ об авторизации выдаёт управление архитектуры, а утверждает его муниципалитет.



"Если управление архитектуры сообщает нам, что участок занят незаконно, тогда мы вмешиваемся и освобождаем его", - сказал претор сектора Ботаника Олег Рэцой.



Исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду намерена обратиться в суд.



"Муниципальные советники, допустившие это, будут привлечены к ответственности. Не думаю, что раньше об этом никто не знал", - отметила и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.



Доклад Счётной палаты опубликуют в ближайшие дни.





