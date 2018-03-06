В столичном детсаду живет воспитательница с семьёй

В столичном 78 детском саду разразился скандал. Родители, недовольные тем, что одну из групп решили расформировать, обратились в управление образования. В результате власти выяснили, что одна из воспитательниц проживает в дошкольном заведении вместе с семьёй.

"Владельцы квартир требуют оплату за два месяца вперёд. Зимой я не могу переехать", - сказала воспитательница Сильвия Фуртунэ.



Управление образования намерено провести расследование.



"В помещениях детского сада нельзя жить. Это нарушение санитарных норм дошкольного заведения. Это недопустимо. Если информация подтвердится, директору грозит наказание", - отметила врио главы управления образования Виорика Негрей.



Тем временем, недовольные родители требуют сохранить группу. Они говорят, что её решили расформировать после того, как они отказались платить деньги в фонд детсада. Взамен они предложили администрации приобрести всё необходимое в группу самостоятельно.



"Родительский комитет в силах самостоятельно распорядится собранными средствами, купить моющие средства, представить финансовые отчеты и кассовые чеки. Мы обеспечим полную прозрачность. Мы уже заменили ламинат, жалюзи, посуду".



Директор все обвинения отвергает.



"Мы никого не обязывали. Даже если средства поступали, на них купили обои и другие необходимые вещи. Мы не каждый месяц собираем деньги", - сказала директор детского сада Анна Циганаш.



Однако родители представили соответствующие видеозаписи.



"Мы пришли в садик, когда Матею не было и двух лет. И вы велели мне купить процессор для компьютера. Я принесла вам в конверте тысячу леев, но вы не захотели брать деньги, сказали мне купить компьютер".



Власти проведут расследование и по этому делу. В 78 дошкольном заведении воспитываются 190 детей.





