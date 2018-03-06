Китайский производитель принтеров для трёхмерной печати, компания DediBot, представила новинку – принтер Fly Elephant, который станет помощником строителей.
Название дословно переводится как "Летающий слон" (возможно, из-за размеров принтера или объектов, которые ему предстоит строить). Другой вариант перевода – "Мухослон", что подходит не меньше, если сравнить сопло устройства с хоботом слона или хоботком насекомого.
Поскольку возможности классических 3D-принтеров сегодня ограничены размерами, инженеры решили выйти за привычные рамки и создать систему, которая использует дроны для нанесения строительных смесей и позволяет (пока, правда, лишь теоретически) возводить высотные здания.
Устройство представляет собой обычный многороторный беспилотник (двигателей у него шесть), к которому прикреплено печатное сопло. Оно обеспечивает подачу различных строительных материалов, а форму им придаёт экструдер. Экструзия – это технология получения изделий путём продавливания вязкого расплава материала или густой пасты через формующее отверстие.
Аппарат работает с расплавленной пластмассой, жидкой бетонной смесью и другими "чернилами", которые подаются по трубке, проходящей через верхнюю часть дрона, пишет vesti.ru
Разработчики создали специальное программное обеспечение, которое контролирует алгоритм печати с точностью до 0,1 миллиметра.
Предполагается, что при возведении зданий "Летающие слоны" будут работать в команде, каждый со своим материалом. Таким образом, размеры создаваемых объектов по сути теперь ничем не ограничены.
Инженеры представили разработку на выставке технологий 3D-печати TCT Asia 2018. Сам процесс строительства специалисты пока не показали, зато продемонстрировали бетонные блоки, напечатанные, по их словам, "Летающими слонами".
Теперь команда планирует усовершенствовать прототип аппарата. В частности, исследователи хотят продлить время автономной работы беспилотника, обеспечив его беспроводным питанием, а также проверить, как повлияют на точность исполнения погодные условия, например, сильный ветер.
Кстати, представители компании DediBot также заявили, что Fly Elephant сможет работать не только со стройматериалами и не только в воздухе, но также печатать крупное оборудование и конструкции в условиях отсутствия гравитации и даже под водой. Вероятно, этим займутся новые версии уже имеющегося прототипа.
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