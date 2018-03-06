Учёные нашли фрукт, который решит проблему голода

Учёные выяснили, что джекфрут (или хлебное дерево) способен решить проблему голода во многих государствах с продовольственным кризисом. Биологи считают, что джекфрут способен не только заменить многие виды злаковых, но и побороться энергетической ценностью со свининой.

По мнению учёных, семена хлебного дерева содержат большое количество железа, белка и кальция, необходимых для полноценного функционирования организма. При этом плоды джекфрута отвратительны на вкус — вместо мягкого, характерного для экзотических фруктов вкуса хлебное дерево источает запах гнилых овощей и для употребления в пищу годится лишь частично, пишет life.ru

Британские учёные считают, что, несмотря на это, джекфрут станет уникальным средством для решения проблемы голода во многих странах мира — эти фрукты можно готовить разными способами: жарить, тушить и употреблять в качестве компонента для салатов. В данный момент специалисты заняты решением проблемы хранения экзотических плодов и насыщения этим продуктом мировых продовольственных рынков.