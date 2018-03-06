На побережье Великобритании выбросило миллионы морских звёзд

После бури побережье города Рамсгейта (Великобритания) оказалось полностью покрыто мёртвыми морскими звёздами.

Побережье оказалось покрыто морскими гадами от Рамсгейта до соседних пляжей в Бродстерсе. Рядом с иглокожими лежали мёртвые птицы и крабы, которые также стали жертвами стихии, пишет life.ru

Из-за снежного урагана в стране большая часть британской транспортной сети перестала работать. В минувшие выходные операторы железнодорожных сетей отчаянно пытались отремонтировать повреждённые участки дороги.

Причиной снегопадов в Великобритании стал мощный холодный сибирский фронт. Синоптики обещают, что минувшая неделя может стать самой холодной в стране с 1991 года.

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