Ветер сорвал крышу китайского аэропорта. ВИДЕО

Пассажиры международного терминала аэропорта Наньчан-Чайбэй на юго-востоке Китая стали свидетелями обрушения крыши воздушной гавани, сообщает The Straits Times. Страшный момент попал в объективы нескольких камер.

Инцидент произошел около 15:30 по местному времени в минувшее воскресенье, 4 марта, в административном центре провинции Цзянси. Причиной обрушения стали мощные порывы ветра, скорость которого достигала 37 метров в секунду.

"Это действительно было похоже на конец света, очень страшно. Ветер был настолько сильным, что казалось, что стекло вот-вот треснет", — поделился впечатлениями один из пассажиров.

На кадрах видно, как внутренняя часть обшивки крыши подобно костяшкам домино падает вниз, накрывая подъезжающие машины. В результате ЧП никто не пострадал, однако аэропорт был закрыт на несколько часов, пока служащие не удостоверились в безопасности уцелевшей конструкции, пишет vesti.ru

Второй терминал воздушной гавани был введен в строй в 1996 году. По итогам минувшего года аэропорт Наньчан-Чайбэй обслужил более 10,9 миллиона человек.