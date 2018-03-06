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Размер пенсии по старости увеличится
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22:08, 05 Mar 2018
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С 1 апреля 2018 года пенсии будут проиндексированы на 6,6%, исходя из прогнозированного годового роста индекса потребительских цен за предыдущий год. В результате индексации, средний размер пенсии по старости увеличится на 96 леев для 532 178 получателей. Пенсии по инвалидности увеличатся на 75 леев для 12 8555 получателей, а пенсии в случае потери кормильца на 50 леев чуть более для 12 тыс. получателей. Средняя пенсия участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС увеличится на 201 леев для 1792 получателей.

В соответствии с законодательными положениями, индексируется только часть пенсии, уплаченная посредством бюджета государственного социального страхования.

Размер минимальной пенсии по старости будет равен размеру минимального гарантированного ежемесячного дохода, установленного ежегодно, и составит с 1 апреля 1 025 леев. Разница между размером минимальной пенсии и установленным гарантированным минимальным доходом выплачивается из государственного бюджета.

Для индексации социальных выплат с 1 апреля 2018 года будет необходимо более 553,6 млн. леев, читать далее https://m.point.md/ru/novosti/obschestvo/pensii-budut-proindeksirovany-s-1-aprelia-na-6-6




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