Ким Чен Ын впервые принял делегацию из Южной Кореи

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил делегации из Сеула, что хочет энергичного сближения с Южной Кореей, сообщило государственное информационное агентство КНДР.

До сих пор Ким Чен Ын, возглавивший северокорейский режим после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году, ни разу не встречался с официальными лицами правительства Южной Кореи и вообще крайне редко принимает у себя иностранцев.

Посланники президента Мун Чжэ Ина передали главе КНДР письмо с предложением провести саммит и получили его принципиальное согласие, как можно понять из сводки северокейского агентства ЦТАК.

После переговоров, прошедших в "искренней атмосфере", Ким Чен Ын пригласил собеседников на ужин, где за столом с ними сидели его жена и сестра. Ужин также прошел "в теплой атмосфере, переполненной любовью к соотечественникам", передает ВВС.

О возможности потепления в отношениях двух Корей, которые более полувека находятся в состоянии войны, заговорили перед зимней Олимпиадой.

В Пхенчхане выступила объединенная сборная команда Южной Кореи и КНДР, с президентом Муном встретился председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам, а на церемонии закрытия высокопоставленный партийный деятель, экс-глава военной разведки Севера Ким Ён Чхоль сидел в одной ложе с дочерью президента США Иванкой Трамп.

В делегацию, отправленную сейчас из Сеула в Пхеньян, вошли 10 высокопоставленных южнокорейских чиновников, в том числе руководители спецслужб. Возглавляет делегацию начальник управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён.

Неизвестно, обсуждалась ли ядерная и ракетная программа КНДР.

Южнокорейская сторона пока не рассказывает о содержании переговоров. Через несколько дней южнокорейские посланники будут в Вашингтоне и там, как ожидается, проинформируют администрацию США, о чем шла речь на их встрече с Ким Чен Ыном.

Пока что США выразили сдержанный оптимизм по поводу контактов Южной Кореи и КНДР и заявили, что прямых официальных переговоров между Америкой и Северной Кореей не будет, пока режим не откажется от ядерного оружия.