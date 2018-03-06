В Украине сняли ограничение на потребление газа

Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины принял решение о завершении национального плана действий в энергетике по ограничению потребления газа.

Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины принял решение о завершении национального плана действий в энергетике по ограничению потребления газа и переходе в штатный режим. Об этом во вторник, 6 марта, на своей странице в соцсети Facebook сообщил советник главы Минэнергоугля Максим Билявский, пишет korrespondent.net

"Кризисный комитет при Минэнергоугля только что принял решение объявить о завершении кризисной ситуации, переход в штатный режим работы с 7 марта 2018 года", - написал он.