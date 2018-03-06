Сооснователь Microsoft нашел затонувший авианосец. ФОТО

У берегов Австралии был обнаружен затонувший американский авианосец USS Lexington времен Второй мировой войны. Обнаружить судно удалось миллиардеру Полу Аллену, сооснователю Microsoft. О находке сообщается на Twitter-странице предпринимателя.

"Мы обнаружили USS Lexington спустя 76 лет после того, как он затонул. Поисковое судно RV Petrel обнаружило авианосец и самолеты времен Второй мировой войны на глубине более трех тысяч метров в Коралловом море близ Австралии", - отмечено в сообщении.

Также сказано, что участники экспедиции обнаружили обломки 4 марта. С находкой команду поздравил адмирал Харри Харрис, пишет korrespondent.net.

"Будучи сыном спасенного с Lexington, я поздравляю Пола Аллена и экспедиционную команду с тем, что вы нашли затонувшую 76 лет назад Lady Lex (прозвище авианосца - ред.)", - отметил Харрис.