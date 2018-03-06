Эксперты назвали лучшие рэп-хиты в 2018 году

В Сети составили рейтинг лучших рэп-хитов начала 2018 года. Лидером списка оказался рэпер Дрейка с композицией God’s Plan. Составителями рейтинга выступили авторы журнала Esquire.

В видео на песню он раздает случайным прохожим миллион долларов. Благодаря новому клипу исполнитель уже превратился в мем. Пользователи Сети начали рассказывать про "добрые дела", добавляя в конце "А потом начинает играть God’s Plan".

В перечень также включены композиции Seasons певца Mozzy, ставший саундтреком к супергеройскому фильму "Черная пантера", Made Men рэпера Migos, трек Powerglide за авторством Rae Sremmurd и песня Macaulay Culkin от JPEGMAFIA, в которой музыкант перечисляет почти все тренды мира развлечений 2017 года, пишет korrespondent.net

Также в рейтинг вошли I Heard You Got Too Litt Last Night рэпера SAINt JHN, композиция Lifestyle коллектива SOB X RBE и трек Cartoons от рэперши CupcakKe.