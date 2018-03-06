Мировой банковский сектор скрывает в тени 45 трлн долларов

По итогам 2016 года объем теневого банковского сектора в 29 странах мира увеличился на 7,6%, превысив $45,2 трлн. Это 13% от финансовых активов в государствах. Об этом свидетельствую данные доклада Совета по финансовой стабильности (FSB), пишет LIGA.net.

Как отмечается, на долю США приходится 31% активов от общего объема теневой финансовой системы, Китая - 16%, Каймановых островов - 10%, Люксембурга - 7%, Японии - 6%.

В определение теневой банковской системы входят компании, которые не являются банковскими учреждениями - это хедж-фонды, инвестиционные и брокерские компании, фонды денежного рынка, а также ряд других компаний, пишет korrespondent.net

FSB был создан странами G20 в 2009 году на основе существовавшего с 1999 года Форума финансовой стабильности (FSF).