Просроченный алкоголь обнаружили в магазинах Страшен и Бельц

В Страшенах и Бельцах прошли проверки выполнения требований к торговле спиртным. "Улов" инспекторов оказался богатым. В Бельцах, например, в трех магазинах обнаружили алкогольные напитки, которые следовало снять с продажи еще четыре года назад.

"Произведено 28 октября 2013 года. Гарантийный срок - 12 месяцев, он истек в 2014-ом, четыре года назад".

"Дата розлива 24 сентября 2014 года, срок годности - 24 месяца".

Давно просроченный товар нашли и в страшенских магазинах.

Некоторые торговые точки продавали домашнее вино, разлитое в бутылки и без документов о происхождении.

По всем обнаруженным случаям нарушений составлены протоколы.





