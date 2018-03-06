Первые выплаты по заявкам о госпомощи аграриям начнутся в марте

Более 80-и фермеров собрала в Оргеевском районе встреча с представителями Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. Оно планирует начать выплату субсидий уже в конце марта и ждет заявок от аграриев. Встречу организовали, чтобы ответить на вопросы землеробов, а также услышать их пожелания.

"Некоторые предложения и идеи мы обсудим на уровне министерства. Например, о компенсации значительных затрат аграриев на отопление теплиц в холодное время года", - сказал директор AIPA Николай Чубук.



Петру Малер из села Жора де Жос уже подал документы на получение субсидий. Он приобрел линию для сортировки яблок стоимостью более двух миллионов леев.



"Согласно регламенту, должны вернуть 50% вложений, то есть свыше миллиона леев. Мы эти деньги тоже инвестируем - производство картонных коробок", - сказал фермер Петру Малер.



В Оргеевском районе три тысячи фермеров. Заявки на субсидии пока подали 35. Общая сумма затребованной госпомщи - свыше двух с половиной миллионов леев.



"Среди участников "Золотой осени-2017" две трети были молодые фермеры. Мы предлагаем молодежи строить свое будущее здесь, дома", - сказал председатель Оргеевского района Тудор Голуб.



Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве собрало до настоящего времени заявок на общую умму субсидий в 20 миллионов леев.





