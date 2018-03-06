Всё больше преподавателей посещают курсы непрерывного образования

Всё больше учителей посещают курсы непрерывного образования. Их число удвоилось по сравнению с прошлым годом. Это произошло благодаря инициативе правительства о введении бесплатных курсов с начала этого года. На них минобразования выделил 17-ть миллионов леев. Преподаватели утверждают, что сэкономленные деньги можно использовать на покупку дидактических материалов.

И директора учебных заведений приветствуют инициативу.



"Учреждение платит за эти курсы, наши преподаватели это не замечают, а для лицея это очень существенно. Мы как учреждение приветствуем инициативу - это экономия нашего бюджета. Деньги можно использовать на приобретение книг, литературы, методических пособий", сказал директор лицея, Калараш, Валерий Горинчой.

Декан факультета непрерывного образования Педагогического университета имени "Иона Крянгэ" говорит, что число желающих посещать такие курсы существенно выросло в этом году.



"Мы в этом году начали курсы с 75 участниками. Я считаю это хорошим показателем по сравнению с 20-30, в январе прошлого года. А всего с начала года курсы посетили более 200 человек, и еще некоторые прошли обучение на местах. Я думаю это хорошо", отметил декан факультета непрерывного образования, Елена Цап.

В минобразовании подчеркивают, что не намерены останавливаться на достигнутом.



"Министерство просвещения, культуры и исследований готовит масштабную программу по реанимации статуса педагогических кадров. Уже совсем скоро мы представим комплексные меры, чтобы у учителей появилось больше возможностей", сообщил госсекретарь министерства образования, Игорь Шаров.



В ноябре прошлого года председатель демократов Влад Плахотнюк обратился к правительству с просьбой улучшить ситуацию в сфере образования. Тогда он отметил, что преподаватели вынуждены платить за курсы повышения квалификации. В стране работает 31 тысяча учителей.