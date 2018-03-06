Генсек НАТО: альянс не хочет новой холодной войны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявления президента России Владимира Путина о новом ядерном вооружении, заявив, что НАТО не хочет новой холодной войны, передает Reuters.

"Конечно, мы обеспокоены, потому что НАТО не хочет новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений", – сказал он.

По словам генсека НАТО, выступление Путина за несколько недель до президентских выборов, соотносится с поведением, в соответствии с которым Россия разработала новое оружие и использовала военную силу в Украине.

"Эта картина, которую мы видели в течение нескольких лет, является частью того, почему НАТО сейчас адаптирует и внедряет сильнейшее подкрепление нашей коллективной обороны со времен холодной войны", – подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО также в очередной раз призвал Россию соблюдать Договор о промежуточных ядерных вооружениях, пишет korrespondent.net