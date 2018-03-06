Ученые назвали новую опасность соли

Употребление большого количества соли может быть опасно для людей с повышенным давлением. К такому выводу пришла группа ученых из Великобритании и США.

Ученые выявили зависимость между повышенным давлением и употреблением большого количества соли. Отмечается, что показатели кровяного давления испытуемых не приходили в норму, даже если они часто ели продукты с высоким содержанием калия и других полезных для сердечно-сосудистой системы веществ.

В итоге исследователи пришли к выводу, что ежедневно следует употреблять не более шести граммов соли, пишет korrespondent.net

В ходе исследования был изучен рацион питания более 4 тысяч человек в возрасте от 40 до 59 лет.