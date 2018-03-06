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Полиция задержала семерых наркоторговцев
// фото: politiacapitalei
12:36, 06 Mar 2018
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Полиция задержала семерых наркоторговцев, у которых обнаружили около 4 килограммов наркотического вещества.

Как сообщает пресс-служба полиции, в течение месяца стражи порядка наблюдали за всеми участниками преступной группировки, а некоторые следователи были внедрены в преступную схему и контролировали процесс покупки наркотиков.

В результате проведённых исследований, сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками было установлено, что подозреваемые, отработав схему, выращивали марихуану на гидропонике, обрабатывали её и продавали по 100 леев за 1 грамм. Задержание подозреваемых проводилось с помощью бригады полиции особого назначения Fulger в момент продажи наркотического вещества. Ими оказались столичные жители от 18 до 40 лет.

Сотрудники полиции провели 15 обысков, в результате которых было обнаружено около 4 кг марихуаны на общую сумму 400 тысяч леев. Кроме этого, были найдены электронные весы, sim-карты, мобильные телефоны, пакетики zip-lock, а также вырученные деньги с продаж: 5,6 тысяч евро, 600 долларов, и более 50 тысяч леев.

Пятеро из подозреваемых были задержаны на 30 суток, а ещё двое подверглись уголовному преследованию на свободе. Если их вина будет доказана, то им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, пишет aif.md





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