Отец отрубил сыну руку, пытаясь "излечить" его от порнозависимости

В индийском городе Хайдарабад (штат Телангана) арестовали мужчину, который отрубил кисть руки своему 19-летнему сыну за увлечение порно. Об этом сообщило агентство IANS.

Отмечается, что 45-летний Мохаммед Кайюм Курейши пришел в ярость, обнаружив, что его отпрыск Халед много времени уделяет просмотру взрослых видео. Как заявил впоследствии глава семейства, пагубная зависимость сына отражалась не только на его профессиональных достижениях, но и на самочувствии, пишет РИА Новости

Пытаясь "излечить" сына, Курейши пошел на самые радикальные меры и отрубил спящему Халеду кисть правой руки мясницким тесаком. Сейчас пострадавший находится в больнице. Врачи полагают, что пришить отрубленную конечность и восстановить ее двигательные функции вряд ли удастся.