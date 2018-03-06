Бельгийцам начали бесплатно выдавать таблетки с йодом на случай ядерной катастрофы.
Как сообщили РИА Новости в Бельгийской фармацевтической ассоциации, любой житель королевства может прийти в аптеку и попросить лекарство, которое поддержит организм при возможном радиационном поражении. Это предусмотрено новым планом ядерной безопасности, который разработал министр внутренних дел Ян Ямбон.
Документ расширил радиус потенциальной ядерной катастрофы. Ранее таблетки полагалось иметь всем бельгийцам, проживающим в 20 километрах от АЭС. Теперь запас йода должен быть у любого, кто находится в радиусе сотни километров. По большому счету, речь идет о всем населении королевства.
После аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году Брюссель принял решение закрыть все атомные станции до 2025 года. На территории страны находятся семь ядерных реакторов, еще 25 расположены в соседних государствах в радиусе 200 километров, пишет РИА Новости
Самым серьезным ядерным ЧП в Бельгии до сих пор был выброс в атмосферу радиоактивного йода в городе Флерюс десять лет назад. В прошлом году на местных АЭС произошли семь незначительных инцидентов. Тем не менее, власти не исключают риск масштабной ядерной катастрофы.
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журналист