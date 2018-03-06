Почти каждый посетивший Петербург колумбиец теряет паспорт

Практически каждый колумбиец, побывавший в Санкт-Петербурге, теряет паспорт. Об этом сообщил РИА Новости консул Колумбии в России Эрнандо Пиньерос.

Колумбийские дипломаты прогнозируют проблемы во время чемпионата мира по футболу, часть матчей которого сыграют именно в Северной столице. По состоянию на предыдущую неделю из Колумбии поступило 90 тысяч заявок на покупку билетов на ЧМ. Но это не означает, что все болельщики приедут именно из страны-заявителя, пишет РИА Новости

"По Колумбии особенно трудно делать точные прогнозы, так как примерно пять миллионов граждан страны проживают за рубежом – в соседних странах, в США, в Европе. Причем у колумбийцев, которые живут в США и в Европе, доходы в среднем выше, чем у тех, кто живет в самой Колумбии. Это значит, что у этих людей больше материальных возможностей приехать в Россию", — уточнил консул.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля, матчи турнира сыграют на 12 стадионах в 11 российских городах.







