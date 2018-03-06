Жительница Башкирии изрубила автомобиль топором на глазах сотрудников ГИБДД

Жительница Башкирии за рулем Daewoo Matiz попыталась разрубить свою машину топором. Об этом сообщается в паблике "Стерлитамак ДТП" во "ВКонтакте".

Инцидент произошел в Стерлитамаке, на улице Ибрагимова. Сотрудники ГИБДД остановили иномарку, однако водитель отказалась выходить из машины и вместо этого начала бить приборную панель и стекло топором.

По словам очевидцев, на заднем сиденье плакал ребенок, однако хозяйка Daewoo не обращала на него внимания. Полицейским в итоге все же удалось усадить женщину в патрульный автомобиль.

Как сообщили РИА Новости в республиканском МВД, сотрудники ГИБДД остановили машину за выезд на встречную полосу. Водитель начала крушить автомобиль уже во время оформления административного протокола.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, женщина в тот момент не была пьяна.

"Но вела себя очень неадекватно, это было похоже на психическое расстройство. Это уже определят другие специалисты", — отметил он.







