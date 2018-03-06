Ученые рассказали, когда растает вся вечная мерзлота в России и США

В последующие два века практически вся вечная мерзлота на Аляске и в Сибири начнет неожиданно быстро таять, и это приведет к выбросу рекордного количества парниковых газов, заявляют ученые НАСА в статье, опубликованной в журнале Cryosphere.

"Вечная мерзлота на юге Сибири и Аляски уже тает, и никто не сомневается в том, что она может исчезнуть в ближайшее время. С другой стороны, все считали, что самые холодные и стабильные области вечной мерзлоты защищены от глобального потепления, и поэтому мы не ожидали, что на них что-то повлияет в ближайшие два столетия", — заявил Николас Паразу (Nicholas Parazoo) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).

В последние годы климатологи всерьез обеспокоились тем, что потепление приведет к быстрому исчезновению вечной мерзлоты в Сибири, на севере США и в приполярных районах Канады. По последним прогнозам, примерно треть вечной мерзлоты на юге Аляски растает к концу нынешнего столетия.

Все это, как считают ученые, высвободит огромное количество органики, вмерзшей в почву и накапливавшейся там миллионы лет. Растительные и животные останки начнут гнить, выделяя в атмосферу метан и углекислоту, а также гореть в стихийных пожарах, что еще больше ускорит глобальное потепление.

С другой стороны, как отмечают Паразу и его коллеги, климатологи уже давно считают, что исчезнет далеко не вся вечная мерзлота – в самых холодных регионах Арктики она должна сохраниться еще как минимум тысячу лет. Однако специалисты НАСА выяснили, что это не так, — сделать такой вывод им позволило изучение данных, собранных советскими и американскими метеостанциями в Сибири и на Аляске в последние 60 лет.

На основе замеров температур команда Паразу создала компьютерную климатическую модель, которая помогла проследить за тем, как будет меняться состояние вечной мерзлоты в последующие 200-300 лет, пишет РИА Новости

К удивлению ученых, оказалось, что практически вся вечная мерзлота на севере Сибири и на всей Аляске начнет таять и даже полностью растает к 2300 году, превратившись в так называемый "талик" — незамерзающий слой почвы, покрывающий остатки промерзлого грунта. Это приведет к выбросу огромных количеств метана, углекислоты и других парниковых газов.

По оценкам специалистов НАСА, к середине нынешнего столетия область Арктики, где вечная мерзлота начнет исчезать, увеличится примерно в десять раз, причем в основном это произойдет не в теплой, а в холодной части Заполярья. В общей сложности эти процессы затронут 6,8 миллиона квадратных километров — примерно половину севера Сибири и Аляски, где сосредоточено свыше 120 миллиардов тонн органики.

В результате общий объем парниковых газов к 2300 году примерно в десять раз превысит количество СО 2 и метана, произведенное человечеством в 2016 году. Это, как считают ученые, может катастрофическим образом повлиять на климат и сделать глобальное потепление действительно неостановимым.

Как подчеркивают климатологи, это не самый плохой сценарий из всех возможных – наоборот, он не учитывает многих факторов, способных ускорить таяние вечной мерзлоты, а также некоторые другие источники органики в почве Арктики. Более детальные оценки, которые ученые НАСА надеются получить в ближайшее время, могут оказаться еще более тревожными для человечества.





