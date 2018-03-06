О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Ученые рассказали, когда растает вся вечная мерзлота в России и США
// фото: Вокруг света
13:01, 06 Mar 2018
просмотров 61 | комментариев 0

В последующие два века практически вся вечная мерзлота на Аляске и в Сибири начнет неожиданно быстро таять, и это приведет к выбросу рекордного количества парниковых газов, заявляют ученые НАСА в статье, опубликованной в журнале Cryosphere.

"Вечная мерзлота на юге Сибири и Аляски уже тает, и никто не сомневается в том, что она может исчезнуть в ближайшее время. С другой стороны, все считали, что самые холодные и стабильные области вечной мерзлоты защищены от глобального потепления, и поэтому мы не ожидали, что на них что-то повлияет в ближайшие два столетия", — заявил Николас Паразу (Nicholas Parazoo) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).

В последние годы климатологи всерьез обеспокоились тем, что потепление приведет к быстрому исчезновению вечной мерзлоты в Сибири, на севере США и в приполярных районах Канады. По последним прогнозам, примерно треть вечной мерзлоты на юге Аляски растает к концу нынешнего столетия.

С другой стороны, как отмечают Паразу и его коллеги, климатологи уже давно считают, что исчезнет далеко не вся вечная мерзлота – в самых холодных регионах Арктики она должна сохраниться еще как минимум тысячу лет. Однако специалисты НАСА выяснили, что это не так, — сделать такой вывод им позволило изучение данных, собранных советскими и американскими метеостанциями в Сибири и на Аляске в последние 60 лет.

На основе замеров температур команда Паразу создала компьютерную климатическую модель, которая помогла проследить за тем, как будет меняться состояние вечной мерзлоты в последующие 200-300 лет, пишет РИА Новости

К удивлению ученых, оказалось, что практически вся вечная мерзлота на севере Сибири и на всей Аляске начнет таять и даже полностью растает к 2300 году, превратившись в так называемый "талик" — незамерзающий слой почвы, покрывающий остатки промерзлого грунта. Это приведет к выбросу огромных количеств метана, углекислоты и других парниковых газов.

По оценкам специалистов НАСА, к середине нынешнего столетия область Арктики, где вечная мерзлота начнет исчезать, увеличится примерно в десять раз, причем в основном это произойдет не в теплой, а в холодной части  Заполярья. В общей сложности эти процессы затронут 6,8 миллиона квадратных километров — примерно половину севера Сибири и Аляски, где сосредоточено свыше 120 миллиардов тонн органики.

В результате общий объем парниковых газов к 2300 году примерно в десять раз превысит количество СО2 и метана, произведенное человечеством в 2016 году. Это, как считают ученые, может катастрофическим образом повлиять на климат и сделать глобальное потепление действительно неостановимым.

Как подчеркивают климатологи, это не самый плохой сценарий из всех возможных – наоборот, он не учитывает многих факторов, способных ускорить таяние вечной мерзлоты, а также некоторые другие источники органики в почве Арктики. Более детальные оценки, которые ученые НАСА надеются получить в ближайшее время, могут оказаться еще более тревожными для человечества.






Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День в целом благоприятен. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День будет отмечен высокой активностью. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Многие получат премии или гонорары. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
У Нэстасе обнаружен "синдром Дорина"
Валерий Реницэ,
журналист
Loading...