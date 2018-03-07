Jaguar Land Rover остановил производство на заводе в Британии

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (контролируется Tata Group) на неопределенное время приостановил производство на одном из заводов из-за проблем с водоснабжением.

Работа приостановлена на заводе в Солихалле из-за прорыва трубопровода, вызванного снегопадом и холодами на прошлой неделе. Автопроизводитель затрудняется сказать, когда производство будет возобновлено.

Ранее британская водопроводная компания Thames Water сообщила, что тысячи зданий в Лондоне и в графстве Кент остались в ночь на понедельник без водоснабжения из-за прорыва труб вследствие морозов. Перебои с водоснабжением отмечены и в других регионах Великобритании: в округе Мидландс, в Уэльсе и в Шотландии, пишет РИА Новости

Красный уровень опасности был объявлен 1 марта на территории юго-западной Англии и на юге Уэльса из-за сильного снегопада и резкого похолодания, а также в связи с приближением шторма "Эмма".



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