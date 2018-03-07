Крушение Ан-148 под Москвой: опубликована расшифровка переговоров

Телеканал "78" опубликовал, как он утверждает, полную расшифровку разговора пилотов Ан-148 "Саратовских авиалиний", разбившегося в феврале в Подмосковье.

(Командир воздушного судна — КВС. Второй пилот — ВП).

КВС: Вверх! Вот.



ВП: Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вниз…



ВП: Вообще фигня какая-то.



КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это… А ты, наоборот, вниз.



ВП: Потом разговаривать будем. Так, контролируем всё!



КВС: Всё, всё хорошо.



ВП: Всё, скорость нормализовалась.



Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.



ВП: Оп-оп-оп! 390!



КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!



Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.



ВП: Да потому что, что хорош ***, 200 скорость, ***!



КВС: Высота! Высота! Высота!



Автоинформатор: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead! (Впереди земля! Набирайте высоту! Впереди земля! — ред.)



КВС: Вверх!



Автоинформатор: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!



КВС: Всё, ***.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли, сообщает РИА Новости







