Похитителя котенка пытали раскаленным утюгом в Воронеже

Жителя Воронежской области избили и пытали раскаленным утюгом за то, что он не отдавал знакомой деньги и котенка, сообщает во вторник главное управление МВД по региону.

С заявлением о том, что он стал жертвой разбойного нападения, 22-летний житель Нижнедевицкого района области обратился в полицию 1 марта.

"Установлено, что потерпевший приехал в гости к своим знакомым в областной центр. В период с 16.00 до 23.00 мск в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Ломоносова, двое неизвестных, применив насилие, опасное для жизни или здоровья, а также раскаленный утюг, похитили денежные средства в размере 5 тысяч рублей и сотовый телефон", — говорится в сообщении.

По подозрению в совершении нападения полиция задержала двух мужчин 27 и 23 лет, причем первый ранее был судим за подобное преступление. Стражам порядка они рассказали, что приехали в Воронеж к своим знакомым девушкам. "Девушки пожаловались на то, что мужчина забрал у них котенка и денежные средства, сказав, что вернет через время. Но возврата имущества так и не произошло, тогда подозреваемые решили отомстить обидчику таким способом", — информирует полиция.

Полицией возбуждено дело о разбое. Санкция соответствующей статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы, пишет РИА Новости







