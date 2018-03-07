Жительница Гагаузии и ее приятель насмерть забили мужчину, а тело попытались скормить собакам

Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины 53-летняя жительница села Чишмикёй Вулканештского района и ее сообщник из села Штефанешть Фалешского района.

Преступление было совершено три недели назад, об этом сообщили в полиции Гагаузии. Женщина и ее приятель насмерть забили её же 48-летнего сожителя, а тело попытались скормить собакам.

"В настоящее время подозреваемые в совершении умышленного убийста были задержаны в порядке статьи 166 Уголовно-процессуального кодекса на 72 часа и дают признательные показания", сказал пресс-секретарь Полиции АТО Гагаузия, Снежана Тукан.

По словам пресс-секретаря Полиции автономии, преступление произошло на почве семейно-бытового конфликта. Житель Штефанешть в то время гостил у пары. Экспертиза доказала, что несчастный хозяин скончался от побоев. Осознав содеянное, сообщники попытались скрыться. Теперь им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.