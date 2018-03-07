В Британии с отравлением госпитализирован экс-шпион РФ

В Великобритании с серьезным отравлением госпитализировали бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который в 1990 и начале 2000 годов передавал Лондону данные о российских разведчиках, работающих под прикрытием в Европе. Об этом в понедельник, 5 марта, пишет Reuters.

"Британская полиция сказала, что два человека, 66-летний мужчина и 33-летняя женщина, были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в воскресенье в южно-английском городе Солсбери после контакта с неизвестным веществом", - говорится в заявлении.

Оба потерпевших сейчас находятся в реанимации, пишет korrespondent.net

Скрипаль, когда-то полковник в российской военной разведки, был признан виновным в государственной измене в России в 2006 году, он был арестован в 2004 году Федеральной службой безопасности России по подозрению в выдаче десятков российских агентов британской разведке и был приговорен к 13 годам лишения свободы. Позже он был помилован в 2010 году президентом Дмитрием Медведевым в рамках шпионского обмена, чтобы вернуть 10 российских агентов в США обратно в Москву.

"Это не было объявлено как контртеррористический инцидент, и мы призываем людей не спекулировать", - заявил временный помощник начальника полиции Уилтшира Крейг Холден.

К слову, в России Скрипаля осудили за госизмену. После того, как он получил в Великобритании убежище в 2010 году, британские власти предоставили ему дом и ежемесячное денежное довольствие.